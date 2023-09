Völler: "In attesa del nuovo CT, contro la Francia io in panchina"

Dichiarazioni anche da parte di Rudi Völler: "Flick negli ultimi mesi, insieme al suo team, ha dato tutto per risollevare la situazione dopo l'eliminazione dai Mondiali in Qatar. Purtroppo dobbiamo renderci conto che non ha avuto successo. La partita con il Giappone ci ha mostrato chiaramente che non possiamo più fare alcun progresso in questa situazione. Non è un momento facile per me, perché mi sono unito alla Federazione a febbraio per sostenere Hansi Flick in tutti i miei modi, per sostenerlo affinché potesse avere successo. E credevo fermamente che da CT della Nazionale potesse riuscire a rimettere in carreggiata la nostra squadra. Ma ora dobbiamo agire in modo responsabile, dobbiamo cambiare qualcosa per poter svolgere nel nostro Paese il ruolo impegnativo e ambizioso di ospitare gli Europei che tutti auspichiamo. Questo è ciò che i tifosi tedeschi si aspettano giustamente da noi. Mi occuperò quindi temporaneamente della nazionale per l'unica partita contro la Francia, con Hannes Wolf al mio fianco. Il compito più urgente sarà quindi assumere un allenatore della Nazionale che riallinei rapidamente la nostra squadra e la prepari per il grande torneo dell'Europeo del prossimo anno, da cui tutti speriamo che arrivino impulsi positivi per il calcio tedesco e anche per l'intero nostro Paese. . Un allenatore che poi, a lungo termine, riporti la Nazionale al livello che conosciamo e ci aspettiamo da lei".