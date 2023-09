Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Nazionale tedesca, battuta 4-1 in amichevole a Wolfsburg dal Giappone. Dopo il botta e risposta Ito-Sané va a segno Ueda, decisivo Kubo con due assist nel finale per i gol di Asano e Tanaka. Un'ora in campo per il laziale Kamada, panchina per il milanista Thiaw. Ora il CT Flick è a rischio esonero

GERMANIA-GIAPPONE 1-4

11’ J. Ito (GIA), 19’ Sané (GER), 22’ Ueda (GIA), 90’ Asano (GIA), 92’ Tanaka (GIA)



GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Sule, Rudiger, Schlotterbeck (64’ Gosens); Gundogan, Can (64’ Gross); Sané, Wirtz (73’ Brandt), Gnabry (81’ Schade); Havertz (73’ Muller). CT Flick



GIAPPONE (4-2-3-1): Osako; Sugawara (84’ Hashioka), Tomiyasu, Itakura, H. Ito; Morita (75’ Tanaka), Endo; J. Ito (75’ Kubo), Kamada (59’ Taniguchi), Mitoma (84’ Doan); Ueda (59’ Asano). CT Moriyasu



Ammoniti: Sule (GER), Itakura (GIA), Gosens (GER)



Tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque partite nel 2023 dove l’unica vittoria risale a marzo (2-0 al Perù). È sempre più in crisi la Germania di Hansi Flick, qualificata di diritto a Euro 2024 poiché Paese ospitante, ma battuta in amichevole anche dal Giappone. Una lezione ancora più dura dopo quella ai Mondiali, quando i 'Blue Samurai' vinsero 2-1 in rimonta nel match inaugurale del girone (poi chiuso al comando dai giapponesi con la Mannshaft eliminata). Stavolta a Wolfsburg finisce 4-1, sfida aperta dal botta e risposta nei primi 20 minuti con Junya Ito e Sané in gol. Prima dell’intervallo Ueda riporta in vantaggio il Giappone, che si scatena nel finale col neoentrato Kubo: è lui a rubare palla a Gosens e servire il comodissimo tap-in ad Asano (già decisivo in Qatar). Ed è nuovamente l’attaccante della Real Sociedad a crossare per la testa di Tanaka che chiude i giochi. Un'ora in campo per il laziale Kamada, solo panchina per il rossonero Thiaw.