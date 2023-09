La Federcalcio tedesca ha avviato i primi contatti con l'agente di Julian Nagelsmann per affidargli il ruolo di CT della nazionale. A riferirlo è la Bild , con la federazione che, dopo l' esonero di Hansi Flick a seguito della sconfitta interna per 4-1 contro il Giappone, è a caccia di un allenatore in vista degli Europei casalinghi del 2024.

Nagelsmann-Germania, c'è l'ok del Bayern Monaco

Sempre dalla Germania, arrivano ulteriori dettagli. Il direttore della Nazionale Rudi Völler, che si è accomodato in panchina nella vittoria per 2-1 contro la Francia dello scorso martedì, è in contatto con l'agente di Nagelsmann Volker Struth. L'allenatore è reduce dall'esonero dal Bayern di marzo e ha ancora un contratto con i campioni di Germania con scadenza 2026. Situazione che però, nel caso in cui la federazione decidesse di andare avanti, non dovrebbe ostacolare il buon esito della trattativa: il Bayern infatti è pronto a rinunciare alla commissione per un eventuale trasferimento di Nagelsmann, con la Federcalcio che si impegnerebbe a pagare il 100% dello stipendio dell'allenatore e con i bavaresi che non metterebbero mano al portafogli per il pagamento della buonuscita all'ex tecnico.