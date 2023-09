Manca sempre meno all'inizio ufficiale dell'avventura di Vincenzo Montella alla guida della Nazionale turca. Intesa raggiunta a Istanbul per l'allenatore italiano, svincolato dopo l'ottimo biennio proprio in Turchia con l'Adana Demirspor. Prende il posto del tedesco Kuntz, contratto fino al 2026 nel suo primo incarico da Ct in carriera

Vincenzo Montella sarà il nuovo commissario tecnico della Turchia. Primo incarico in carriera da selezionatore di una Nazionale per l'allenatore italiano, 49 anni, svincolato dopo l'ottimo biennio proprio in Turchia alla guida dell'Adana Demirspor. Montella ha raggiunto Istanbul in giornata insieme al suo staff, dove ha firmato il contratto con la Federazione turca per i prossimi tre anni con vista su Euro 2024 e il Mondiale 2026. Prende il posto del tedesco Stefan Kuntz, che ha occupato la panchina della Nazionale negli ultimi due anni, e sarà presentato domani, giovedì 21 settembre, alle 14 ora locale. Sulla strada dell'Europeo, la Turchia è in vetta con la Croazia nel gruppo D: 10 punti per entrambe a +3 su Galles e Armenia, ma nell'ultima uscita ha raccolto solo un pareggio nel finale ad Eskisehir proprio contro gli armeni. Sarà Montella a guidare la Turchia nelle prossime decisive sfide con Croazia e Lettonia.