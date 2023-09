Conferenza stampa di presentazione per il nuovo Commissario Tecnico della Turchia Vincenzo Montella: "Sono molto felice di lavorare in questo Paese. Vogliamo portare felicità a tutti i tifosi. Non ho avuto alcuna esitazione quando ho accettato questo incarico. Abbiamo una squadra giovane e di qualità. Vogliamo trasmettere un sentimento di orgoglio e appartenenza sul campo".

"Responsabilità importante, questa è una maglia prestigiosa"

"È una responsabilità importante, ma siamo qui per portarla avanti. Ci saranno persone che mi criticheranno, ma cercherò sempre di fare del mio meglio, guardando e analizzando ogni partita. Per noi lo spirito di squadra è molto importante, dobbiamo rifletterlo sul campo. I giocatori devono riflettere lo spirito della propria squadra quando entrano in nazionale. Saremo qui per garantire questo. Indossare questa maglia non è un regalo, è prestigio. Rappresentiamo una nazione molto importante".

"Cultura turca simile a quella di Napoli"

"In questi due anni vissuti in Turchia, ho imparato a conoscere i sentimenti della gente, la cultura turca che si avvicina moltissimo a quella del posto dove ho trascorso la mia infanzia, sono nato e cresciuto in un Paese vicino Napoli (Pomigliano d’Arco, ndr) e devo dire che la cultura è molto simile".