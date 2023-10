Quinto debutto con gol in carriera per Balo che (nella sua avventura bis all'Adana) segna subito una doppietta. Ha lasciato il posto al 60' all'ex collega del Milan Niang. Oggi il suo allenatore è Patrick Kluivert

Balo torna subito a segnare. Nella sua avventura bis all'Adana, club dove aveva già giocato tra il 2021 e il 2022, Super Mario riparte con una doppietta nella partita della settima giornata contro l'Alanyaspor. Alla guida del club, un tempo di Vincenzo Montella, c'è un altro volto molto noto del calcio italiano ed internazionale: Patrick Kluivert. Il primo gol arriva di testa, su cross dal fondo dalla destra. Il secondo spingendo in rete un passaggio orizzontale dalla fascia. Per lui quinto debutto con gol in carriera dopo quelli con Milan, Nizza, Marsiglia e Monza. Al 60' è uscito per far spazio all'ex collega del Milan Niang.