Bianconeri al lavoro per rinforzare il reparto difensivo. Non solo Tomori del Milan, viene seguito come alternativa anche Kelly del Newcastle: avviati i primi contatti. La Juve ha offerto 12/13 milioni di euro ma il club inglese ne chiede 18/20

Juventus sempre attiva sul mercato e sempre alla ricerca della pedina giusta per rafforzare la difesa. Da tempo è noto l'interesse per Tomori del Milan, ma nelle ultime ore è emersa anche un'altra pista seguita dai bianconeri: si tratta di Lloyd Kelly, centrale classe 1998, che gioca nel Newcastle. Avviati i primi contatti. Con la Juventus che ha messo sul piatto 12/13 milioni di euro, mentre il club inglese ne chiede 18/20. Al momento appare un'alternativa a Tomori, è infatti difficile possano arrivare entrambi a Torino dati i costi elevati. Sul fronte Milan, invece, si continuerà a lavorare per portare Walker in rossonero anche se Tomori non dovesse partire. Kelly non è un nome nuovo per Giuntoli, il dirigente bianconero lo segue infatti fin dai tempi del Napoli.