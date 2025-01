Alla fine è arrivata la firma del centrocampista inglese, svincolato dall'estate del 2024 e in campo l'ultima volta nel febbraio del 2023. Il Como: "Non ci sono aspettative immediate di rendimento, ma il club è sicuro che il giocatore darà un contributo significativo sia in campo che come mentore dei giovani CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - IL TABELLONE

Dele Alli è pronto a tornare. È ufficiale il suo ingaggio da parte del Como: per l'inglese - svincolato dall'estate del 2024 e in campo l'ultima volta nel febbraio del 2023 - un contratto di 18 mesi e opzione di prolungamento per altri 12. "Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra" ha scritto la società nella nota ufficiale.

"No aspettative immediate, ma darà il suo contributo" Il Como aggiunge: "L’obiettivo sarà quello di fornire a Dele un ambiente favorevole in cui possa integrarsi gradualmente nella squadra. Anche se non ci sono aspettative immediate di rendimento, il club è sicuro che il giocatore darà un contributo significativo sia in campo che come mentore dei giovani talenti del club, tra cui Nico Paz, Alieu Fadera, Assané Diao, Maxence Caqueret, Maxi Perrone e Lucas Da Cunha". calciomercato Non solo Dele Alli: se il campione va in provincia

L'ultima partita ufficiale quasi due anni fa L'ultima presenza di Dele Alli in gare ufficiali risale al 26 febbraio 2023, quando ha giocato con la maglia del Besiktas contro l'Antalyaspor. Dopo la conclusione dell'esperienza nel campionato turco in prestito, nella stagione 2023/2024 era tornato all'Everton, senza però scendere mai in campo. A fine dicembre 2024 è arrivata l'opportunità del Como, con un periodo di prova per recuperare la condizione fisica: missione compiuta.