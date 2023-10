L’Inghilterra ha battuto 1-0 in casa l’Australia in amichevole, con un gol dell’attaccante dell’Aston Villa Ollie Watkins. Gli uomini del ct Southgate, che saranno avversari dell’Italia martedì sera a Wembley per il gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024, giocano senza i big Kane, Bellingham e Rice, rimasti in panchina 90', e il milanista Tomori titolare e in campo per 60’. E nel primo tempo l’occasione clamorosa è per gli ospiti, con Strain che davanti alla porta si fa respingere il tiro da Dunk. A inizio ripresa però l’Inghilterra trova il vantaggio con Watkins su tiro dalla sinistra di Grealish. Entrano Rashford, Foden e l’esordiente Nketiah ma all’80’ l’Australia va vicina al pari con un palo di Metcalfe. Finisce 1-0, davanti agli oltre 80mila spettatori presenti a Wembley.