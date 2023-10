Proseguono le qualificazioni a Euro 2024 con 6 partite in campo alle 20.45. In campo Estonia-Azerbaigian, sfida del gruppo F dove è scontro in vetta tra l'Austria e il Belgio di Lukaku. Il big match della serata è Olanda-Francia (diretta su Sky Sport Uno), attenzione anche al Portogallo: può bastare un punto contro la Slovacchia per qualificarsi alla fase finale. Per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio

