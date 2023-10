La Figc sul proprio sito ha ufficializzato il patteggiamento con Nicolò Fagioli (12 mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati in prescrizioni alternative). La squalifica partirà da domani, venerdì 20 ottobre. Teoricamente, avrebbe la possibilità di scendere in campo nell'ultima giornata di campionato Juventus-Monza. La nota del club: "Pieno appoggio a Nicolò nell’affrontare questo percorso"

Ora è ufficiale: la Figc sul proprio sito ha comunicato il patteggiamento di Nicolò Fagioli. Saranno 12 i mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati in prescrizioni alternative. Dunque da domani - venerdì 20 ottobre - decorreranno i 7 mesi. Teoricamente, con la fine della squalifica prevista per il 20 maggio, Fagioli avrebbe la possibilità di scendere in campo nell'ultima giornata di campionato in Juventus-Monza, partita prevista per il weekend del 25-26 maggio.