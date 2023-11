Gli esami hanno confermati i timori: Vinicius Jr. sarà out per almeno due mesi/due mesi e mezzo. L’attaccante del Real Madrid si è infortunato nell’ultima partita giocata con il Brasile, sconfitto dalla Colombia in un match valido per le qualificazioni mondiali. Ventisette minuti prima di essere costretto a uscire per un problema muscolare. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto il brasiliano ha riportato uno strappo al bicipite femorale con interessamento del tendine della gamba sinistra. Dunque due mesi o due mesi e mezzo di stop. Che significa, niente sfida a Messi, mercoledì, in Brasile-Argentina. E niente Real Madrid-Napoli, sfida in programma il 29 novembre, la penultima gara dei gironi di Champions. A forte rischio anche la Supercoppa di Spagna, in programma a metà gennaio. Per rivedere Vinicius in campo, bisognerà comunque attendere il 2024.