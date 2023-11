Da Touré a Abraham, i giocatori al rientro da infortunio nel 2024

Mancano meno di 50 giorni alla prossima sessione di mercato invernale, ma sono tante le squadre che sperano di ritrovarsi in casa nuove forze per il 2024. Sono diversi, infatti, i calciatori attualmente infortunati ma che rivedranno il campo soltanto con il nuovo anno. Da Bilal Touré, acquisto di punta del mercato estivo dell’Atalanta, a Tammy Abraham, che recupererà dal grave stop al ginocchio per dare una mano alla sua Roma. Ecco tutti i calciatori che torneranno a disposizione

