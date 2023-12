Secondo un'inchiesta pubblicata da Die Welt, il Barcellona rischia l'esclusione dalle Coppe Europee per due o più stagioni a causa di una violazione delle norme finanziarie della Uefa. Sotto indagine è il bilancio annuale del club catalano, in cui figuravano incassi non direttamente attribuibili all'attività calcistica, che sono irrilevanti per la Federcalcio Europea