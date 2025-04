La vigilia di Lione-Manchester United, andata dei quarti di finale di Europa League da seguire in diretta giovedì 10 aprile alle 21 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW , è accesa dal botta e risposta tra due ex conoscenze del calcio italiano: si tratta di Nemanja Matic, allo United dal 2017 al 2022 e oggi giocatore del Lione, e Andrè Onana, attuale portiere dei Red Devils. Ecco la ricostruzione di cosa è successo tra i due

Lione-Manchester United di Europa League è iniziata con 24 ore di anticipo. La sfida dei quarti di finale si è accesa per via di un botta e risposta tra Andrè Onana , portiere degli inglesi, e Nemanja Matic , centrocampista del club francese con un passato con la maglia dei Red Devils tra il 2017 e il 2022. Succede che, nella conferenza stampa della vigilia, al serbo vengano riportate alcune dichiarazioni dei giorni scorsi del camerunense. In sintesi un'ammissione di superiorità tecnica della sua squadra da parte dell'ex Inter (" siamo più forti sulla carta "). Secca la risposta di Matic: "Io rispetto chiunque, ma se sei uno dei peggiori portieri della storia del Manchester United devi stare attento quando parli. Se l'avesse detto David De Gea o Peter Schmeichel o Edwin van der Sar avrei potuto capire, ma se statisticamente sei uno dei peggiori portieri della storia moderna del club...".

La replica di Onana: "Almeno io ho vinto con questo club"

Poco dopo, attraverso il suo profilo 'X', Onana ha replicato al serbo in maniera altrettanto 'piccata': "Non mancherei mai di rispetto a un altro club - si legge nel post -. Sappiamo che sarà una partita difficile contro un avversario forte. Almeno io ho alzato dei trofei col club più grande al mondo. Alcuni non possono dire lo stesso". Il riferimento è ovviamente allo stesso Matic, che nei cinque anni all'Old Trafford non ha vinto nemmeno un titolo. Onana, invece, rivendica nel suo curriculum la conquista della Coppa d'Inghilterra nella stagione 2023-2024. A questo punto il prossimo round sarà in campo, per un match da seguire LIVE sul canale 253 di Sky Sport e in streaming su NOW giovedì 10 aprile alle ore 21. Una sfida che si è già accesa a colpi di... parole.