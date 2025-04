Maxi stangata in Under 17 per l'RSC Riposto dopo l'aggressione ai danni dell'arbitro. L'AIA aveva 'oscurato' il proprio sito per denunciare l'ennesimo episodio di violenza, oggi la condanna del club all'esclusione dal campionato. Per alcuni giocatori squalifiche fino al 2030

