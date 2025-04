L'allenatore della Lazio presenta a Sky la gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt (giovedì alle 18.45 in diretta su Sky): "Loro sono abituati al campo sintetico e alle condizioni atmosferiche, ma dovremo avere lo spessore mentale per saperci subito adattare. Castellanos potrebbe partire dall’inizio, sicuramente farà un pezzo di partita ma conto di averlo a tempo pieno per il ritorno”. Non ancora sciolto il dubbio in porta: “So di avere due portieri bravissimi, deciderò domani”

Dopo la bella vittoria di Bergamo con cui la Lazio è tornata al successo in campionato, i biancocelesti si concentrano sull'Europa League. Domani, giovedì 10 aprile, alle 18.45, l'andata dei quarti in Norvegia, in casa del Bodo Glimt (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alla vigilia del match Marco Baroni ha presentato la sfida parlando a Sky.



Questa è una vigilia importante che vi separa da un momento che può diventare storico. Avvertite la pressione di giocare partite così?

“Siamo arrivati a un punto della stagione importante e fondamentale, è il momento in cui più che i giocatori singoli ci serve un corpo unico, un unico nome che è la Lazio, e questo la squadra lo deve interpretare con grande unità e compattezza, con spessore mentale, perché sono gare decisive e per presentarsi a queste gare decisive occorre veramente l’insieme, la squadra, e ci saremo”



Dopo il successo con l’Atalanta arrivate un po’ più leggeri a questa sfida?

“Incontriamo una squadra compatta, una squadra che ha fatto delle ottime partite non solo in questo torneo ma a livello internazionale, una squadra che ha continuità di guida tecnica, ha giocatori che si conoscono, loro sanno anche giocare nelle difficoltà ambientali e noi dobbiamo essere molto bravi da questo punto di vista e calarci immediatamente dentro la prestazione, perché è chiaro che ci sono le temperature e il campo a cui non siamo abituati, ma quando parlo di spessore mentale, parlo proprio di questo livello di adattamento, subito dentro la partita. Non possiamo sbagliare questo"



Siete arrivati un giorno prima anche per provare la rifinitura su questo campo. Cambia tanto giocare sul sintetico?

“Sì, sicuramente, perché loro sono abituati al rimbalzo, a questo tipo di superficie, sono abituati anche alle condizioni atmosferiche. Abbiamo visto oggi nell’arco della giornata è cambiata più volte l’aria, si rafforza velocemente il vento, e sono tutte variabili che una squadra che è un corpo unico deve sapere immediatamente leggere e questo lo puoi fare solo con una grande attenzione e concentrazione, stando dentro la prestazione, stando dentro la partita”



Come sta Castellanos? Può partire dall’inizio domani?

“Sì, valuteremo insieme perché questo è un momento importante. Noi abbiamo due gare e guardiamo una alla volta per poi presentarci alla partita di ritorno dove vorrei che fosse a tempo pieno. Sicuramente un pezzo di partita la deve fare e come per lui ci saranno anche altre valutazioni che faremo domani mattina. Però, ripeto, il senso di squadra, la competenza e l’unione sono la cosa più importante in questo momento”



Ha scelto chi giocherà in porta domani?

“Rientra in quelle valutazioni che farò, ma non cambia niente perché io so ora ancora di più di avere due portieri bravissimi e importanti, e valuterò come gli altri giocatori”