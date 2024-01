Squalificato per tre anni lo scorso ottobre dopo il bacio alla calciatrice Jenni Hermoso in occasione della premiazione agli ultimi Mondiali femminili, l'ex presidente della Federcalcio Spagnola aveva annunciato il ricorso che è stato però respinto dalla Fifa: "La sua condotta è stata contraria ai principi codificati nell'articolo 13 del codice disciplinare". Rubiales dovrà astenersi da ogni tipo di attività calcistica "in ambito nazionale e internazionale"

