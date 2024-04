Marotta: "Con Inzaghi ciclo solo a metà."

Nel giorno della festa scudetto che avrà il suo culmine al termine di Inter-Torino con la sfilata sul bus scoperto fino al Duomo, il Direttore Generale dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto nel pre partita ai microfoni di Dazn: "Il bello deve ancora venire. Non andrò sul pullman, li aspetto al Duomo. E' un gruppo cresciuto molto in termini di convinzione. Dobbiamo continuare ad ottenere risultati straordinari tenendo conto della sostenibilità"

A pochi minuti da Inter-Torino, preludio della grande festa scudetto nerazzurra, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta: "Sono arrivato questa mattina presto, mi sono già goduto la festa ma il meglio deve ancora venire. Non sarò sul bus scoperto, perché gli attori protagonisti sono giocatori e staff tecnico. Io li aspetterò in Duomo. Questo gruppo è cresciuto molto nel tempo come mentalità: la sconfitta di Istanbul ci ha dato esperienza e coraggio portandoci a risultati straordinari". Marotta ha parlato anche delle pressioni che arrivano quando si gestisce un grande club come l'Inter: "La pressione è molto forte, devi essere bravo e gestire tutto, dopo che hai imparato questa cosa poi bisogna avere il coraggio di decidere. Perché in un grande club se sbagli hai un carico di pressione nei giudizi, molto fazioso, da parte della critica. L'aspetto caratteriale è molto importante".