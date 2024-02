Non c'è solo la favola del Le Puy (club della quarta divisione) qualificato ai quarti di finale in Coppa di Francia. Avanza anche il Rouen, iscritto alla terza serie, che elimina una big come il Monaco: dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, i biancorossi la spuntano ai rigori per la gioia dello Stade Robert Diochon. Un cammino che potrebbe proseguire nel prossimo turno contro il Valenciennes

La Coppa di Francia continua a regalare, come ogni anno, storie di piccoli club di terza o quarta serie che arrivano fino alle fasi finali della competizione. In questa stagione calcistica tocca al Le Puy, squadra del campionato che corrisponde alla Serie D italiana, e al Rouen, formazione di terza serie, rappresentare il cosiddetto 'calcio minore'. Mercoledì il Le Puy si era qualificato per i quarti di finale battendo per 2-1 il Laval, club di serie B, poche ore dopo invece l'impresa l'ha fatta il Rouen eliminando una big come il Monaco. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (vantaggio monegasco di Balogun su rigore e pareggio di capitan Bassin), si è andati ai calci di rigore per la gioia dello Stade Robert Diochon: i biancorossi l’hanno spuntata 7-6, decisivo il penalty parato da Aggoune ad Akliouche. Al 7° posto nello Championnat National (terza divisione francese), e dopo aver venduto Ghedjemis al Frosinone nel mercato invernale, il Rouen se la vedrà ai quarti contro il Valenciennes iscritto in Serie B. L’altra rivelazione Le Puy giocherà col Rennes (avversaria del Milan in Europa League), mentre gli incroci restanti prevedono Psg-Nizza e Lione-Strasburgo.