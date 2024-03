L'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione Europea ha dato ragione alla lega danese, la Superligaen, stabilendo che la Superlega non potrà registrare il suo marchio con questo nome, troppo simile a quello del massimo campionato della Danimarca. Se il progetto promosso da A22 Sports dovesse nascere, dovrà necessariamente cambiare nome

La Superlega, nel caso in cui dovesse nascere, non potrà avere questo nome. Lo ha deciso l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea, che ha stabilito come il marchio non possa essere registrato. Il motivo? Tutta 'colpa' della Superligaen danese (ufficialmente chiamata 3F Superliga): la lega che presiede il massimo campionato della Danimarca ha vinto la causa contro la Superlega, avanzata per salvaguardare il suo marchio (registrato nel 2013). Ora A22Sports Management, la società che coordina il progetto Superlega, potrà eventualmente appellarsi alla decisione dell'EUIPO (European Union Intellectual Property Office).