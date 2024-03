Grandi amichevoli internazionali su Sky: guida tv

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW . Si torna in campo per gli spareggi di qualificazione a Euro 2024 , ma non solo perchè questa settimana è dedicata anche agli incontri amichevoli, con otto grandi match tutti da vivere su Sky a partire da martedì 21 marzo. Inoltre, le due gare degli Azzurri negli Stati Uniti saranno trasmesse su Sky Sport Calcio in differita. Giovedì 21 marzo alle 00.15 Italia-Venezuela a Fort Lauderdale, Florida (telecronaca Dario Massara) e domenica 24 marzo a mezzanotte, Italia-Ecuador a Harrison, New Jersey. Telecronaca Andrea Marinozzi.

Si parte con Portogallo-Svezia, poi Inghilterra-Brasile e Francia-Germania!

Si parte oggi alle 20.45, con Portogallo-Svezia (Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Venerdì 22 marzo, alla stessa ora, in campo Olanda-Scozia su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, mentre sabato saranno tre gli incontri in programma. Si parte alle 18 con Slovacchia-Austria (Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Sfida di altissimo livello alle 20, quando a Wembley inizierà Inghilterra-Brasile (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Grande classica del calcio europeo alle 21, con Francia-Germania che a Lione anticiperà i big match della fase finale dell’Europeo (Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Ancora amichevoli martedì 26 marzo, con Norvegia-Slovacchia alle 19 (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), Inghilterra-Belgio alle 20.45 (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW), e Spagna-Brasile alle 21.30 (Sky Sport Uno e in streaming su NOW).