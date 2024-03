La Federcalcio francese aveva già nei giorni scorsi deciso che gli atleti musulmani convocati in nazionale non avrebbero potuto digiunare tutto il giorno per non compromettere poi le prestazioni sportive. Il centrocampista del Lione, nel raduno dell’Under 19, ha continuato la pratica religiosa ed è stato così sostituito da Dehmaine Tabibou Assoumani del Nantes

Mahamadou Diawara, centrocampista francese classe 2005 del Lione, è stato mandato via dal raduno dell’Under 19 per non aver voluto interrompere il digiuno legato al Ramadan, secondo quanto riportato da Espn. Già nei giorni scorsi, infatti, la Federcalcio francese aveva vietato il Ramadan in tutte le nazionali giovanili e in prima squadra perché il digiuno religioso praticato durante le ore diurne comprometterebbe le prestazioni sportive. Al posto di Diawara è stato così convocato Dehmaine Tabibou Assoumani del Nantes.