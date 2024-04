Protezione attorno a Pioli, con l'obiettivo unico di chiudere il campionato al 2° posto. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, cerca di spegnere i rumors di mercato e tenere l'attenzione per questo finale di stagione. "Doloroso credo sia la parola giusta per definire questi ultimi 10-15 giorni - ha detto l'ad rossonero -. Adesso siamo focalizzati a consolidare il 2° posto più che l'aritmetica della Champions. La speranza di inizio stagione era vincere, non ci siamo riusciti, spero riusciremo a tenere il secondo posto. Ci vuole rispetto per Pioli, ha fatto cose molto importanti per il Milan e continua ad essere l'allenatore del Milan, al di là di tante voci e cose che si scrivono. I tifosi sono insoddisfatti perché siamo il Milan e il Milan deve vincere e questa è una cosa che la società capisce. Anche noi puntiamo a vincere e siamo pronti a provarci l'anno prossimo".