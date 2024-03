Il portiere del Chaves, squadra ultima in classifica in Portogallo, è riuscito a neutralizzare tre conclusioni dagli 11 metri ai biancorossi: una a Di Maria, le altre due a Cabral (il primo tentativo è stato fatto ripetere). La squadra di Schmidt è riuscita comunque a conquistare la vittoria grazie a un gol di Joao Neves su assist del Fideo

Una porta che sembrava stregata con Hugo Souza nei panni di Superman. Serata particolare per il Benfica che al rientro dalla sosta delle nazionali è stato impegnato in casa contro il Chaves, fanalino di coda della Liga Portugal. Al 26' i padroni di casa hanno l'opportunità di passare in vantaggio su calcio di rigore: a presentarsi dal dischetto è Di Maria, che però si fa neutralizzare il penalty dal numero 1 avversario. Nella ripresa stesso copione, ma questa volta dagli 11 metri va Cabral: l'ex Fiorentina incrocia e Hugo para anche questa, ma è tutto da ripetere. Altro giro dal dischetto, con l'ex Viola che decide di non cambiare angolo: il portiere intuisce e para anche questa. Tre su tre, ma purtroppo per il Chaves serve a poco: sì perché 2 minuti dopo l'ultimo rigore sbagliato il Benfica è riuscito a sbloccare il match con Joao Neres per l'1-0 finale.