La ricostruzione del salvataggio

Il salvataggio è avvenuto sabato 13 aprile durante il match tra Foggia e Catanzaro nel centro sportivo “FIGC” della città pugliese, partita valida per l’ultima giornata della stagione regolare del campionato Primavera 3. Il sito ufficiale del Catanzaro ricostruisce così l’episodio: "In uno scontro fortuito dopo appena cinque minuti dall’inizio della gara, il nostro tesserato Pierfrancesco Gatto, classe 2007, ha perso i sensi per diversi minuti. In un clima di grande sconforto e disperazione tra i calciatori in campo e il pubblico sugli spalti, il dottor Bucci si è subito accorto della gravità della situazione e ha praticato tutte le manovre necessarie per rianimare il ragazzo. Un intervento salvavita, riuscito anche grazie all’apporto del personale paramedico, in servizio presso la struttura sportiva, che è stato di grande ausilio. Dopo aver ripreso conoscenza, Gatto è stato trasportato in ospedale e trattenuto in osservazione. Soccorsa anche la madre del numero 7 giallorosso, colta da malore dopo aver assistito a tutta la scena". La società calabrese ringrazia così il dottore per il suo prezioso intervento: "L’US Catanzaro 1929 esprime la più profonda gratitudine al dottor Romano Bucci, medico del Calcio Foggia 1920, per il suo tempestivo intervento e la sua straordinaria dedizione nel salvare la vita di uno dei nostri giovani calciatori".