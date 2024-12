Gravina a Procura Figc: "Aprite indagine su di me"

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha scritto di sua spontanea volontà al procuratore federale Chinè, per informarlo che uno dei suoi legali aveva ricevuto ieri alle 14.30 la notifica di chiusura indagini da parte dei pm romani per l'ipotesi di reato di autoriciclaggio, inviando la stessa notifica e chiedendo di fatto di aprire un’inchiesta a suo carico, pur definendosi totalmente estraneo ai fatti contestati. Un atto non dovuto, ma voluto per poter dimostrare la sua innocenza anche nell’ambito della giustizia sportiva. Ora il procuratore Chinè chiederà gli atti alla Procura di Roma come da prassi. Come è noto, nell’ambito del cosiddetto dossieraggio, erano emersi presunti illeciti da parte del presidente federale Gravina sui quali la Procura di Roma aveva aperto un’indagine. Da ricordare anche che il gip aveva rigettato la richiesta di un sequestro nei confronti di Gravina avanzata dai pm romani.