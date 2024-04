Un tifoso ha dato 50 euro a Dani Lorenzo, calciatore del Malaga (club di terza serie spagnola), per avere la sua maglietta al termine del match. "Non sono milionario anche se mi piacerebbe - ha spiegato il classe 2003 dopo l gesto. Il club ci dà un certo numero di magliette da regalare, terminate le quali inizia ad addebitarcele. La mia reazione di prendere i soldi è stata naturale, ma pensandoci bene non avrei dovuto farlo. Spero che la gente capisca la buona fede"

La maglietta indossata dai propri beniamini è sempre il 'trofeo' più ambito da ogni tifoso. Solitamente vengono regalate, ma c'è chi è stato disposto a comprarla... direttamente dal calciatore appena finita la partita. È il caso di un tifoso del Malaga, club che dopo tanti anni in Liga ora milita in terza serie spagnola, che ha dato 50 euro a Dani Lorenzo per avere la sua maglia. In un video pubblicato da El Chiringuito si può ascoltare il dialogo tra i due: "Dacci una maglietta che la appendiamo qui", dice il tifoso. "L'unica cosa è che ci fanno pagare 50 euro" risponde il centrocampista classe 2003, con il tifoso che prontamente estrae i soldi dalle tasche e riceve la sua maglietta dopo averla pagata.