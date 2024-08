Altro titolo in bacheca, cinque Supercoppe come nessun altro, quattordici titoli col Real, esattamente come Muñoz, che ne fanno ora (a pari merito) l'allenatore più vincente della storia del club più vincente di tutti: " E' un onore e un privilegio allenare questa squadra, è stata una bella partita, l’Atalanta ci ha fatto soffrire molto nel primo tempo, non si trovavano spazi ed erano molto forti nei duelli. Poi quando è calata un po’ la pressione abbiamo trovato più spazio davanti e quando c’è spazio davanti gli attaccanti sono molto forti" - è stata la sua analisi a Sky.

"Atalanta? Come dal dentista"

Quindi un fitto colloquio con Gasperini dopo la gara: "Anche io gli ho detto che giocare contro di loro è come andare dal dentista (copyright Guardiola, ndr). I giocatori alla fine del primo tempo erano un po’ nervosi perché non riuscivano a fare quello che volevano, gli ho detto che dovevano avere pazienza perché l’Atalanta è una squadra molto molto organizzata". Sulla gestione delle superstar tutte in campo contemporaneamente: "Gli scambi di posizione vanno bene, serve mobilità davanti, non mi importa che uno di loro giochi a destra o sinistra, l'importante è occupare bene le posizioni e aiutare la squadra a recuperare la palla. E loro l’hanno fatto. Bellingham centrocampista? È un grande giocatore, non si può discutere, il suo secondo tempo è stato di livello stupefacente, considerando che si allena da sette giorni". Su Valverde: "Mi ha sorpreso che fosse lì davanti alla porta in occasione del gol, perché con gli attaccanti che abbiamo dovrebbe stare un po’ più indietro". E intanto l'ultima italiana a vincere una Supercoppa resta il suo Milan nel 2007: "Me lo ricordo bene, ma l'Atalanta ha fatto un’ottima partita e ci ha fatto soffrire".