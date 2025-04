Sampdoria, offerta la panchina a Roberto Mancini

La Sampdoria potrebbe affidare a Roberto Mancini la panchina della squadra che al momento è terz'ultima in serie B e dunque a rischio retrocessione in Lega Pro. Il presidente blucerchiato Manfredi ha intensificato i contatti con l'ex ct azzurro che ha iniziato concretamente a pensare di tornare per aiutare la sua Samp. Per la sostituzione ormai scontata di Semplici, terzo allenatore stagionale, in lizza anche un altro ex doriano come Beppe Iachini

Una questione di cuore. Sarebbe questo, l'amore verso la Sampdoria, a spingere Roberto Mancini ad accettare la richiesta dei doriani di subentrare a Leonardo Semplici per provare a salvare la squadra dal rischio di una caduta in serie C. La sconfitta con lo Spezia ha fatto deflagrare la situazione in casa blucerchiata. Se la stagione finisse oggi la Samp sarebbe in serie C. L'addio a Leonardo Semplici, terzo allenatore stagionale dopo Andrea Pirlo e Andrea Sottil, è scontato. In lizza per sostituirlo anche un altro ex molto amato dalla tifoserie, Beppe Iachini che ha già lavorato con il ds Accardi e che garantirebbe la scossa giusta a un gruppo che ha bisogno di trovare le motivazioni giuste per reagire. Lui ha già dato apertura al ritorno in panchina dopo la promozione del 2012. Ma il sogno o se preferite la suggestione è quella che porta all'ex ct della Nazionale. Un'idea nata come “battuta” nella chat degli ex dello scudetto blucerchiato. Con il passare dei giorni questa è diventata qualcosa in più, fino ad arrivare a oggi. Ci sono stati infatti nuovi contatti nelle ultime ore tra il presidente Manfredi e Mancini che ha iniziato concretamente a pensare di tornare per aiutare la sua Samp, andando oltre l’aspetto lavorativo. Mancini porterebbe con sé i suoi ex compagni e collaboratori storici Evani, ieri in tribuna al Picco, e Lombardo