Simon Kjaer lascia la Danimarca. Il difensore ex Milan, dunque, saluta la sua nazionale dopo 15 anni caratterizzati da 132 partite, con 5 gol e 6 assist. A dare l’annuncio è stato lo stesso 35enne tramite un post sui social: "C'è un'ultima volta per tutto. Ho deciso di ritirarmi dalla nazionale danese dopo 15 fantastici anni in biancorosso. Il momento è giusto ma anche un po' triste, perché la sensazione di unione nella nazionale ha significato tanto per me ed è stata una parte importante di tutta la mia vita. Quando avevo quattro anni e ho iniziato a giocare a calcio, non avrei pensato di giocare 132 volte per il mio paese e di viaggiare per sei Coppe del Mondo ed Euro con la Danimarca. Sono molto orgoglioso dell'enorme privilegio di essere stato capitano della nazionale negli ultimi otto anni. Grazie di cuore a tutti quelli della DBU, agli allenatori, allo staff, ai miei numerosi compagni di squadra nel corso degli anni - e prima di tutto ai fantastici tifosi danesi per tutto quello che abbiamo realizzato insieme. È sempre stato un onore e un privilegio rappresentare la Danimarca".