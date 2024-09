C’erano tutti gli ingredienti per renderla una grande serata di festa, al Signal Iduna Park di Dortmund, dove due leggende del Borussia, i polacchi Piszczek e Blaszczykowski, hanno dato l’addio al calcio. Stadio pieno con oltre 81mila spettatori a rendere omaggio ai due giocatori, tanti ex compagni accorsi per salutarli (tra questi anche il neo romanista Hummels), Jurgen Klopp tornato per una sera sulla panchina del club che lo lanciò. In campo, due squadre di “leggende” del Borussia Dortmund si sono sfidate, con un divertente intermezzo quando i due festeggiati (con il supporto di Sahin, attuale allenatore del club giallonero, anche lui grande ex) sono stati invitati a sfidare a tutto campo una marea di bambini. Tre contro cento. Con Piszczek che ha messo in evidenza un’ottima gamba sfuggendo a decine di avversari sulla fascia prima di entrare in area e guadagnarsi astutamente un rigore. Dal dischetto, però, con la porta foderata di “minions”, non è riuscito a trovare lo spiraglio…