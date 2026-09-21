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Italia, Diana Bianchedi a Coverciano: 'esordio' da capo-delegazione degli Azzurri

Nations League

Primo giorno di allenamento per l'Italia del Mancini-bis. La Nazionale sta preparando l'esordio in Nations League che ci sarà venerdì contro il Belgio. Tanti i volti nuovi per questa Italia che come ha spiegato il Ct vorrà essere dominante. E volti nuovi anche nello 'staff' allargato: infatti è a Coverciano anche Diana Bianchedi che sarà il nuovo capo delegazione degli Azzurri per questo nuovo e si spera, fruttuoso, percorso

LA CONFERENZA STAMPA DI MANCINI

La nuova Italia ha iniziato il nuovo corso che porterà gli Azzurri alla gara d'esordio in Nations League contro il Belgio venerdì prossimo. Il Ct Roberto Mancini ha dovuto registrare il forfait di Dimarco che sarà sostituito da Ruggeri ed è un Mancini diverso, voglioso anche di riscatto rispetto all'addio, discusso, durante la sua prima avventura. Il Ct vuole costruire un'Italia brillante e dominante e per raggiungere questo obiettivo servirà un po' di tempo ma si ha anche la consapevolezza di poter andare a scovare anche più giocatori in giro per il mondo che possano fare al caso della Nazionale. Nello specifico dell'allenamento con la squadra, Mancini ha voluto essere immediatamente partecipe all'interno del campo con i suoi giocatori schierati secondo un 4-3-3 con tutte le alternative, per ogni ruolo, disponibili. Una menzione per Fagioli schierato come interno destro di centrocampo e non come play classico. A Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi che sarà il nuovo capo delegazione degli Azzurri.

Mancini: "Diana ci darà una grossa mano"

Diana Bianchedi era presente nell'aula magna di Coverciano dove Roberto Mancini ha tenuto la conferenza stampa d'inizio lavori. E proprio il Ct ha parlato dellla scelta circa il nuovo capo-delegazione degli Azzurri: "Conosco Diana da tempo, ha fatto la storia di uno sport molto caro alla mia città (la scherma ndr) - dice - Ha vissuto momenti indimenticabili dello sport italiano: ci darà una grossa mano".

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