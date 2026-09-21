Primo giorno di allenamento per l'Italia del Mancini-bis. La Nazionale sta preparando l'esordio in Nations League che ci sarà venerdì contro il Belgio. Tanti i volti nuovi per questa Italia che come ha spiegato il Ct vorrà essere dominante. E volti nuovi anche nello 'staff' allargato: infatti è a Coverciano anche Diana Bianchedi che sarà il nuovo capo delegazione degli Azzurri per questo nuovo e si spera, fruttuoso, percorso

La nuova Italia ha iniziato il nuovo corso che porterà gli Azzurri alla gara d'esordio in Nations League contro il Belgio venerdì prossimo. Il Ct Roberto Mancini ha dovuto registrare il forfait di Dimarco che sarà sostituito da Ruggeri ed è un Mancini diverso, voglioso anche di riscatto rispetto all'addio, discusso, durante la sua prima avventura. Il Ct vuole costruire un'Italia brillante e dominante e per raggiungere questo obiettivo servirà un po' di tempo ma si ha anche la consapevolezza di poter andare a scovare anche più giocatori in giro per il mondo che possano fare al caso della Nazionale. Nello specifico dell'allenamento con la squadra, Mancini ha voluto essere immediatamente partecipe all'interno del campo con i suoi giocatori schierati secondo un 4-3-3 con tutte le alternative, per ogni ruolo, disponibili. Una menzione per Fagioli schierato come interno destro di centrocampo e non come play classico. A Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi che sarà il nuovo capo delegazione degli Azzurri.