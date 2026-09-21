L'Atletico Madrid non ci sta e risponde a José Mourinho . All’indomani della vittoria per 2-1 nel derby contro il Real Madrid , il club colchonero ha replicato a tono con un post sui social diventato virale in pochissimo tempo. Un video di una stampante in azione, e la foto di José Mourinho fresca fresca di inchiostro accompagnata dalla frase "Stop acoso arbitral ya" ( Stop alle pressioni o all’accanimento arbitrale ).

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La stampante... in azione

Il riferimento del social media team dell'Atletico è chirurgico. Al termine della sfida del Riyadh Air Metropolitano (decisa dal rigore trasformato da Grimaldo e dall’ex Juve Jonathan David), Mourinho si era presentato in conferenza stampa con una trovata delle sue mostrando ai giornalisti dei figli stampati con le foto di due presunti falli da espulsione non sanzionati dall’arbitro (interventi di Cuti Romero e Kang-in Lee).



"Potremmo risparmiarci la conferenza, la storia della partita è tutta qui", aveva detto l’allenatore del Real Madrid furioso per l'espulsione a Dean Huijsen a inizio ripresa. I colchoneros, che non sono nuovi a risposte social del genere (basti pensare al caso di mercato estivo tra Julian Alvarez e il Barcellona), hanno utilizzato l'immagine dello stesso mezzo tecnologico dello Special One - la stampante - per chiedere la fine delle continue pressioni sulla classe arbitrale.