L'attaccante portoghese è tornato a parlare della sua carriera in un podcast sul proprio canale Youtube insieme all'ex compagno di squadra (al Man United) Rio Ferdinand: "Non è vero che il Real è fortunato in Champions, lì si respira un aurea diversa, è bello essere il miglior marcatore della storia dei blancos". Sui campioni del futuro: "Mbappé vincerà il Pallone d'Oro per i prossimi anni ma occhio a Haaland, Bellingham e Yamal"

Ha recentemente abbattuto il muro dei 900 gol in carriera e non ha nessuna intenzione di smettere all'età di 39 anni. Cristiano Ronaldo è sempre affamato di nuovi record e ora con la maglia dell'Al Nassr punta ad arricchire la sua bacheca di nuovi titoli. Dall'alto della sua esperienza, CR7 ha parlato in un podcast sul proprio canale Youtube nel quale era ospite anche Rio Ferdinand, suo compagno di squadra al Manchester United. Oltre all'esperienza di inizio carriera con la maglia dei Red devils, Ronaldo ha parlato soprattutto di Real Madrid: " Molti credono che il Real Madrid sia fortunato in UEFA Champions League, ma non è così - spiega - Il Real Madrid è il miglior club della storia e sono stato così felice di giocare lì. Al Santiago Bernabeu c'è un'aurea diversa. Sono diventato il miglior marcatore di sempre del club, abbiamo vinto quattro Champions League, è stato un piacere giocarci" .

"Mbappé farà bene al Real"

Un club che non smette di arricchirsi con nuovi talenti, giovani e meno giovani, già affermati o potenziali campioni. E con l'ingaggio di Kylian Mbappé, la squadra di Ancelotti resta ancora quella da battere in Europa: "Penso che farà molto bene al Real Madrid. La struttura del club è molto bella e solida. Hanno un grande allenatore e un grande presidente. Farà sicuramente bene. Kylian Mbappé per me può essere il vincitore del Pallone d'Oro per i prossimi anni", l'investitura per il francese. L'epoca del dualismo Messi-Ronaldo è ormai terminata ma tanti campioni sono in rampa di lancio e sono pronti a segnare una nuova epoca: "Haaland, Bellingham, Lamine Yamal. Credo che queste generazione abbia molto potenziale".