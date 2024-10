"Non fa bene al calcio che una realtà come il Real Madrid non sia presente a un gala come questo". Parola del CT della Spagna campione d'Europa Luis De La Fuente, in corsa per il premio di migliore allenatore, che ha commentato la decisione del Real Madrid di non prendere parte alla cerimonia. "Ognuno poi prende le decisioni che deve prendere - ha detto -, però mi piacerebbe vedere rappresentato tutto il calcio mondiale, oltre che il calcio spagnolo. Per me è un onore essere qui presente, rappresentando il calcio spagnolo al di là dei premi individuali: sono qui a rappresentare la Spagna. Chi dovrebbe vincerlo? Uno fra Rodri e Carvajal, uno spagnolo. Comunque chiunque vinca sarò felice, perché sarà un grande calciatore"