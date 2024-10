Giornata speciale per Thomas Tuchel, nominato nuovo CT dell'Inghilterra . Già allenatore del Chelsea, il 51enne tedesco sostituirà Lee Carsley dal 1° gennaio quando erediterà la panchina dei Tre Leoni. Diventa così il terzo commissario tecnico straniero dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello, eredità e nuovo ruolo commentato in conferenza stampa : "Sono molto emozionato di iniziare questo viaggio a gennaio con un gruppo di giocatori molto speciale per realizzare il nostro sogno in America. Ho capito rapidamente che si tratta di un grande lavoro e un privilegio . È sicuramente nuovo perché arrivo dai club, un ruolo nuovo che trovo molto emozionante. Ero molto aperto sul tema e mi piaceva l’idea: si adatta alla mia passione spingere questa Nazionale fortissima nei tornei recenti oltre il proprio il limite e mettere una seconda stella sulla maglia". Tuchel ha proseguito: "Tutti i tifosi hanno percepito la mia passione per la Premier League e per questo Paese. Spero di poter dimostrare loro che sono orgoglioso di essere l'allenatore dell’Inghilterra ".

"Grazie a Southgate. E Kane capitano..."

Tuchel ha reso merito al suo predecessore in panchina: "Faremo leva sul lavoro di Southgate, penso che abbia fatto benissimo per stabilità e coerenza. Gli ultimi risultati nei tornei sono eccezionali. Gli Under 21 vincono titoli, le squadre più giovani sono in competizione per vincere titoli e la squadra femminile vince titoli, quindi…". L’allenatore tedesco ha aggiunto: "Penso che la Federazione sia presente e questo è stato un fattore importante nell'accettare questo lavoro. Sono curioso e voglio imparare". Lo stesso Tuchel ha anticipato la durata del suo contratto: "Sono pronto per questi 18 mesi (fino al Mondiale 2026, ndr) nel lavorare con questo gruppo e far parte di questa Federazione. La pressione? Non la sento così tanto, il mio amore e la mia passione per il gioco sono sempre superiori rispetto agli aspetti negativi. Dovremo dimostrare di essere all’altezza nelle qualificazioni e creare un'atmosfera con il Paese. Allora potranno succedere cose speciali". Tuchel ha infine chiarito che non interferirà con la guida ad interim di Carsley e non ha confermato Kane come capitano della sua Inghilterra: "Non ho ancora parlato né con lui né con Southgate. È troppo presto per rispondere a questo tipo di domande. Sapete quanto lo stimo e quanto avevo lottato per portarlo al Bayern. Ci penseremo a marzo".