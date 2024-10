Dunque il secondo, Fabio Capello: altro mostro sacro della panchina. Prende in mano l'Inghilterra dopo il fallimento della mancata qualificazione a Euro 2008. Il Mondiale 2010 è amaro: l'eliminazione arriva agli ottavi contro la Germania, con uno spartiacque clamoroso al minuto numero 38 di quella gara. La nazionale tedesca è volata sul 2-0 in avvio di partita, ma Upson, di testa, ha appena accorciato lo svantaggio. 53 secondi esatti dopo l'1-2, Frank Lampard firma il pari-lampo che sarebbe stato una mazzata per i tedeschi: la palla colpisce la traversa e supera la linea di un metro. È gol, evidente, praticamente per chiunque, ma non per la terna che prende un clamoroso abbaglio e segna la fine del Mondiale inglese. Negato quel 2-2, la Germania dilagherà nella ripresa vincendo 4-1.