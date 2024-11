Pugno all'arbitro, condannato l'ex presidente Koca

I fatti risalgono al dicembre del 2023: al termine della partita col Çaykur Rizespor, l'ormai ex presidente Faruk Koca aveva colpito l'arbitro con un violento pugno. l tribunale ha inflitto una condanna a tre anni e sette mesi per lesioni personali intenzionali, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Anadolu

L'ex presidente della squadra di calcio turca Ankaragücü è stato condannato al carcere per l'aggressione ad un arbitro avvenuta lo scorso dicembre. Il tribunale ha inflitto una condanna a tre anni e sette mesi a Faruk Koca per lesioni personali intenzionali - lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Anadolu. È stato inoltre condannato a sei mesi di carcere per minacce e a un'ulteriore condanna a cinque mesi di carcere con sospensione della pena per un altro reato. Sono state inoltre inflitte condanne a tre altre persone coinvolte nell'incidente.