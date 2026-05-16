Sassuolo, regalo "green" a Reggio Emilia: 14 panchine nate dal riciclo del manto erboso

Da un campo di calcio può nascere una panchina? La risposta è si e l’ha voluta dare il Sassuolo . Da questo fine settimana – ultima gara in casa contro il Lecce, in piena corsa salvezza – all'esterno del Mapei Stadium ci saranno 14 nuove panchine a disposizione di tutti , nate dal… vecchio manto erboso dello stadio stesso. Si è infatti voluto riciclare cinque tonnellate di filato sintetico di polipropilene, che una volta componevano insieme a erba naturale il vecchio campo. Un processo durato l’intera stagione calcistica da luglio a oggi, ma con un regalo concreto per tutta la cittadinanza e per i tifosi del Sassuolo e delle squadre avversarie che verranno a Reggio Emilia , “riuscendo così a creare qualcosa che rimane a beneficio del territorio” spiega lo Stadium Manager Mapei, Andrea Lorenzi.

"Un campo che rivive, per tutti"

Le panchine saranno accompagnate da una targhetta con Qr-Code, con cui si accederà a un video che racconta l’intero processo di recupero, trasformazione e produzione dell’arredo urbano. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con “Idea Plast srl”, che ha vagliato il materiale plastico per eliminare sabbia, terra e impurezze. Lo stesso è stato poi aggregato ad altro materiale, sempre recuperato da raccolta differenziata, per poi realizzare le panchine. "Una bellissima idea – continua Lorenzi- nata a ridosso di una scelta importante e cioè passare da un campo in ibrido a un campo in naturale come quello dove gioca adesso il Sassuolo. Abbiamo recuperato il filato sintetico rifacendolo rivivere in una nuova iniziativa, abbiamo sposato in pieno questa idea con il territorio, con il comune e con la proprietà. Le panchine sono state donate al comune di Reggio Emilia , e posizionate all’esterno dello stadio, per tutti".