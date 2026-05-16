Domenica 17 maggio, la 37^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Sassuolo-Lecce. Appuntamento speciale con Sky Calcio Club dalle 11 e dalle 14 con Fabio Caressa e i suoi ospiti che seguiranno il pre e il postpartita delle sfide per l’Europa. Inoltre, collegamenti per tutto il pomeriggio fino a sera su Sky Sport 24 per seguire la festa scudetto dell’Inter, con gli inviati nelle strade di Milano e dalla terrazza esclusiva su Piazza Duomo

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Domenica 17 maggio appuntamento con la trentasettesima giornata della stagione, con le squadre tutte in campo in un solo giorno. Alle 12 si giocano Juventus-Fiorentina , su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e Como-Parma su Sky Sport 253, match decisivi per la corsa Champions che sarà possibile seguire anche in contemporanea con Diretta Gol su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 20.45 la sfida tra Sassuolo e Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato 16 maggio, alle 14.00, La Casa dello Sport con Mario Giunta, Dario Massara, Alessandro Biolchi e Maurizio Compagnoni, alle 21.00, Saturday Night, con Sara Benci, Riccardo Gentile e Stefano Borghi. Domenica la lunga giornata di Serie A si apre con un’edizione speciale di Sky Calcio Club, con Fabio Caressa che, nel prepartita dalle 11 e nel post dalle 14, affronterà i temi della lotta per i posti in Europa insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini. Alle 12.00 la diretta dai campi di gioco riparte su Sky Sport 24 con Campo Aperto, condotto da Sara Benci con ospiti Stefano De Grandis, Alessio Scarchilli, Fernando Orsi e Luca Tommasini che darà aggiornamenti dai campi. A partire dalle 17, collegamenti speciali su Sky Sport 24 da Milano per seguire la festa dell’Inter campione d’Italia. Andrea Paventi e Matteo Barzaghi saranno inviati per le vie della città, con Roberta Noè che seguirà l’avvicinamento del pullman scoperto con la squadra da una terrazza esclusiva su Piazza Duomo. Finestre per tutto il pomeriggio sul canale all news, dove riparte l’approfondimento di Sunday Football con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Beppe Bergomi e Angelo Carotenuto, mentre alle 20 e alle 22.45 sarà la volta di Sunday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. Alle 20.45 riparte l’aggiornamento dai campi con Campo Aperto, con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Marco Nosotti e Federico Zancan. Lunedì 18 alle 23 torna il consueto appuntamento con L’Originale, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che, in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti e Gianfranco Teotino.