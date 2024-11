Problemi dentro e fuori dal campo per la squadra di Carlo Ancelotti. Il pullman del Real Madrid, a seguito della sconfitta ad Anfield contro il Liverpool, è stato protagonista di un piccolo incidente in autostrada, come si vede nel VIDEO pubblicato da Sky Sports

Piccola disavventura in casa Real Madrid. Dopo la sconfitta in Champions League, in trasferta ad Anfield contro il Liverpool, il pullman dei "blancos" si è ritrovato coinvolto in un incidente stradale. Secondo la ricostruzione di SkySports Uk la squadra spagnola era intenta a raggiungere l'aeroporto, quando il pullman ha tamponato un altro veicolo sull'autostrada M40. Fortunatamente all'interno del mezzo non erano presenti i giocatori e non risultano esserci feriti.