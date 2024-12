Con un primo posto in classifica ritrovato in coabitazione con l'Atalanta, il Napoli punta ora a rafforzarsi ulteriormente nel mercato di gennaio per candidarsi con ancora più autorità allo scudetto. Operazioni in entrata, ma anche in uscita, per concedere spazio a quei giocatori che finora sono stati poco utilizzati. Come Zerbin, in trattativa col Venezia per un prestito con obbligo di riscatto, o Folorunsho, per cui si trattando con la Fiorentina sulla base di un prestito con diritto di riscatto, o Rafa Marin, individuato da Fabregas come rinforzo per il suo Como. Affari che gli azzurri non concluderanno, però, prima di trovare un sostituto. E in difesa il nome che circola ormai da settimane è quello di Danilo. Il brasiliano non è partito con la Juve per l'Arabia Saudita dove si giocherà la Supercoppa Italiana ed è stato sostanzialmente messo fuori rosa, ulteriore segnale di come non rientri ormai più nei piani del club e di Thiago Motta. Il classe '91 ha chiesto di essere liberato gratis per scegliere con calma la sua prossima destinazione e non c'è solo il Napoli interessato: l'ex City, infatti, piace anche al Milan e potrebbe essere inserito in un più ampio discorso che riguarda anche Tomori, sebbene la cessione dell'inglese sia stata per il momento bloccata con l'arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera.