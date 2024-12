Jacopo Fazzini sarà uno dei nomi più caldi nei primi giorni del mercato invernale. La Lazio sta trattando da tempo con l'Empoli per l'intesa sulla formula ed è ancora in vantaggio sulla concorrenza. Il Napoli però, vicino alla cessione in prestito di Folorunsho alla Fiorentina, ha fatto un sondaggio per il classe 2003

Blu Empoli, celeste Lazio o azzurro Napoli. Sfumature diverse tra le quali dovrà scegliere Jacopo Fazzini , talento classe 2003 del club toscano e oggetto del desiderio nell'imminente mercato invernale. La Lazio da diversi giorni si sta muovendo su di lui e cerca un accordo con l'Empoli sulla formula del trasferimento, dal prestito biennale con obbligo di riscatto sui 15 milioni di euro all'acquisto immediato per 10 milioni più bonus. Nelle ultime ore però anche il Napoli ha mostrato un certo interessamento . La squadra di Conte è vicina a vendere Folorunsho in prestito alla Fiorentina e avrebbe così bisogno di un nuovo centrocampista. I rapporti tra Napoli ed Empoli negli ultimi anni sono sempre stati molto buoni, ma al momento la Lazio resta in vantaggio nella trattativa.

Fabiani: "Se ci sarà l'opportunità, non ci tireremo indietro"

Anche il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha confermato l'interessamento del club per Fazzini: "Si tratta di un ottimo giocatore. Se c'è l'opportunità, la società non si tira indietro. Ma ci sono altri profili che stiamo visionando e su cui stiamo facendo delle riflessioni. Qualcosa sicuramente faremo. Il mercato di gennaio da sempre si chiama di riparazione e noi, al netto di qualche piccolo problema a causa degli infortuni, abbiamo poco da riparare. Se vediamo però che possiamo migliorare, lo dobbiamo fare. Non è un promessa ai tifosi, è una linea che ha la società. Non c'è alcun impedimento. Non faremo operazioni per compiacimento, ma solo cose funzionali per il nostro progetto".