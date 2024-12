Gasperini perde un'opzione offensiva per la Supercoppa: il colombiano infatti non parte per l'Arabia Saudita. Per Cuadrado lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro

L'Atalanta parte per l'Arabia Saudita, dove giovedì affronterà l'Inter nella semifinale della Supercoppa italiana. Non ci sarà tra i bergamaschi Juan Cuadrado. Il colombiano si è sottoposto agli esami clinici che hanno evidenziato una lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro. Gasperini perde così un'opzione preziosa in fase offensiva (per l'esterno 14 presenze tra campionato e Champions con due assist). Cuadrado resterà a Zingonia per iniziare le cure e il percorso di recupero, in attesa di capire quando potrà tornare a disposizione