Il 'Thriller' tra Florentino Perez e la Superlega

Come per il titolo del capolavoro di Michael Jackson, uscito in questi giorni nel 1982, anche il presidente del Real Madrid sta creando tensione e suspence ai vertici del calcio continentale. Perez infatti sembra voler ritornare all'attacco con l'introduzione (mai del tutto accantonata) della Superlega, approfittando dell'abuso di posizione dominante dell'Uefa che è stato riscontrato dalla Corte di Giustizia europea