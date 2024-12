Immobile batte Mou: Besiktas-Fenerbahce 1-0

Ciro Immobile batte José Mourinho ed Edin Dzeko in Turchia. Nella 15^ giornata della Super Lig il Besiktas ha sconfitto 1-0 il Fenerbahce. L'ex capitano della Lazio è stato decisivo al minuto 73, quando sul cross di Oxlade-Chamberlain si libera in area di rigore per andare a colpire di tacco. Nonostante Immobile non sembri colpire il pallone (la rete è stata assegnata a Oxlade-Chamberlain), il suo movimento inganna il portiere ospite. Con questo successo la squadra allenata da Topraktepe (rimasta in inferiorità numerica nel recupero per un doppio giallo a Gedson Fernandes) sale al quarto posto con 25 punti. Mourinho invece perde l'occasione di agganciare il Galatasaray, che conserva 3 punti di vantaggio con una partita in meno.