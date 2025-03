Patrick "Chinazaekpere" Dorgu. Il giocatore ex Lecce, acquistato a gennaio dal Manchester United, ha voluto che sul sito dei Red Devils e sugli altri documenti ufficiali del club fosse scritto il suo nome per intero. A rivelare il retroscena è stato il Manchester Evening. Le ragioni dietro questa richiesta sono culturali e religiose. L'esterno di nazionalità danese, nato a Copenaghen da una famiglia nigeriana, ci ha tenuto a far inserire questa dicitura che nella lingua Igbo significa "Dio risponde alle preghiere". Anche sul suo profilo Instagram, per esempio, il calciatore si è registrato come "Patrick Chinaza Dorgu". Un aspetto che probabilmente era sfuggito a molti durante la sua esperienza italiana, ma particolarmente importante per il giocatore, la sua famiglia e le sue origini.