Con l'Hajduk è primo e i suoi giocatori lo celebrano. Non a caso Rakitic ha detto, commosso, che è un "esempio per tutti". Ma cosa è cambiato in Rino? A raccontare Gattuso su Sky Sport Insider è il suo primissimo agente, Tiberio Cavalleri che lo prese ai tempi del Perugia: aveva già notato qualcosa che lo avrebbe sempre contraddistinto