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Anna van der Breggen si ricordava ancora come si fa. E il duello con Vollering lo dimostra

Emiliano Tomasini
©Getty

Anna van der Breggen era uscita di scena dopo aver vinto tutto e aveva iniziato una nuova vita, diventando anche direttrice sportiva di Demi Vollering. Poi il ritorno in gruppo e la riscoperta della competizione. Al Giro d’Italia Women 2026 ha lottato fino all’ultima tappa proprio contro Vollering, chiudendo alle sue spalle ma confermando il suo incredibile valore

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